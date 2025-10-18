За кулисами | Изменение позиции Трампа по вопросу отправки крылатых ракет «Томагавк» на Украину

По сообщению Pars Today, Дональд Трамп внезапно изменил свою позицию по вопросу отправки крылатых ракет «Томагавк» в Украину. Похоже, что за этим изменением позиции стоят геополитические факторы, военные соображения и дипломатическое взаимодействие с Россией и Украиной.

CNN сообщило в этой связи, что президент США Дональд Трамп изменил своё мнение о поддержке украинских атак на российские энергетические объекты после разговора с президентом России Владимиром Путиным, но сохранил возможность отправки ракет «Томагавк» в Украину. В связи с этим некоторые аналитики также считают, что Трамп, похоже, не полностью изменил свою позицию по этому вопросу, но находится на грани принятия окончательного решения и осторожно взвешивает дипломатические, военные и технические последствия этого потенциального действия. Несмотря на это, есть свидетельства того, что Трамп передумал отправлять ракеты «Томагавк» в Украину. Однако решение Трампа обусловлено следующими факторами:

Опасения по поводу эскалации напряжённости в отношениях с Россией:

Одна из главных причин изменения позиции Трампа — опасения по поводу прямой эскалации конфликта с Россией. Трамп прекрасно осознаёт, что Москва объявила отправку ракет «Томагавк» в Украину «красной линией» в российско-американских отношениях. Поэтому после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что готов воздержаться от прямой поддержки украинских атак на российскую инфраструктуру. Однако он не исключил вариант отправки ракет «Томагавк», и сохранил его в качестве инструмента дипломатического давления.

Осторожность в отношении сохранения военной мощи США:

Трамп подчеркнул, что «Томагавки» — очень мощное оружие и что Соединённым Штатам следует проявлять осторожность при его применении. Он упомянул об использовании 30 ракет «Томагавк» при нападении на Иран и заявил, что Соединённые Штаты нуждаются в этих ракетах и ​​не должны легко поставлять их другим. Это отражает стремление Трампа поддерживать баланс сил и военное сдерживание в глобальном масштабе. Технические и логистические проблемы: одним из практических препятствий является способ запуска ракет. «Томагавк» — это, прежде всего, морское оружие, и Украине потребуется построить наземные стартовые площадки для его применения. Кроме того, поставки этих ракет в Украину могут быть ограничены, поскольку часть арсенала предназначена для военно-морских миссий США.

Использование угроз в качестве инструмента переговоров:

В телефонном разговоре с Зеленским Трамп объявил, что может предъявить Путину ультиматум: если Россия не вернется к мирным переговорам, Соединенные Штаты поставят Украине ракеты «Томагавк». Эта угроза предполагает, что Трамп использует вариант поставки ракет, как инструмент политического давления, чтобы заставить Россию пойти на переговоры, а не просто для оказания военной поддержки Украине.

Внутренние соображения и общественное мнение:

Трамп также старается избегать прямого начала войны, учитывая общественное мнение США и внутреннее давление. Поставка ракет большой дальности в Украину может вызвать негативную реакцию внутри страны, особенно если это приведет к эскалации конфликта НАТО с Россией. Поэтому он предпочитает не исключать военные варианты, но воздерживаться от их реализации.

Заключение

Изменение позиции Трампа в отношении отправки ракет «Томагавк» в Украину является результатом сочетания дипломатических, военных и политических соображений. Он пытается использовать этот мощный инструмент в качестве рычага для прекращения войны, не ввязываясь напрямую в конфликт и не рискуя военными ресурсами США.