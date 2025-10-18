FT: Трамп интересуется нефтью, золотом и полезными ископаемыми Венесуэлы

Полезные ископаемые, золото и нефть, которые есть у Венесуэлы, интересуют президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванного американского бизнесмена.

«Трампу нужны в Венесуэле нефть, полезные ископаемые и золото. Он хочет, чтобы американские компании инвестировали туда», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Трамп выражает заинтересованность в ресурсах Венесуэлы с точки зрения возможности инвестирования компаний из США в страну для их добычи. При этом ранее американский лидер заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов пойти на уступки перед США, поскольку не хочет испытывать терпение Вашингтона.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания The New York Times, что Трамп разрешил сотрудникам ЦРУ вести тайные миссии в Венесуэле против Мадуро.