Трамп отказал Зеленскому в поставке ракет Tomahawk

– Президент США Дональд Трамп в ходе закрытой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября заявил, что на данный момент не планирует предоставлять Украине ракеты Tomahawk.

Как сообщает сегодня Axios, президент Украины Владимир Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по поставкам нового оружия Украине. Однако, по данным издания, он обнаружил, что у Дональда Трампа были другие планы, сформировавшиеся всего через день после его продолжительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно информированным источникам, Трамп четко дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что предоставление Украине ракет Tomahawk может подорвать этот процесс.

По словам нескольких собеседников, разговор лидеров за закрытыми дверями был "напряженным, искренним и местами некомфортным".