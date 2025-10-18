Арагчи: любые заявления о "возрождении" прекращенных резолюций не имеют юридической основы

В своем письме, касающемся резолюции 2231, Арагчи заявил, что попытки европейских стран применить так называемое "уведомление о запуске механизма snapback" являются дефектными по форме и недействительными по существу. Он констатировал, что любые заявления о возрождении или восстановлении прекращенных резолюций являются недействительными и не имеющими юридической основы, а также неспособными создать обязательный эффект.

Ниже приводится отрывок из письма министра:

28 августа 2025 года три европейские страны-участницы СВПД, не имея какой-либо законной, юридической, процедурной или политической основы, в одностороннем и произвольном порядке попытались, игнорируя установленный в СВПД процесс разрешения споров, напрямую обратиться в Совет Безопасности и активировать так называемый механизм snapback.

Как подробно изложено в совместном письме министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Российской Федерации от 28 августа 2025 года, попытки европейских сторон применить так называемое "уведомление о запуске механизма snapback" являются дефектными по форме и недействительными по существу.

Любые действия, предпринятые в нарушение резолюции 2231, не могут создавать юридических обязательств для государств-членов. История голосований в Совете Безопасности и четкие позиции его членов подтверждают, что данное "уведомление" не имеет никакой юридической силы. Исходя из этого, любые заявления о "возрождении" или "восстановлении" прекращенных резолюций являются изначально недействительными, не имеют юридической основы и не способны создать обязательный эффект.