Багаи: Юридическая кампания против безнаказанности Израиля продолжается

- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, выступая на специализированном заседании «Правовой ответ на 12-дневную агрессию: от уголовного до восстановительного правосудия», заявил, что юридическая кампания по документированию и прекращению постоянной безнаказанности израильского режима будет решительно продолжена.

Багаи также сообщил о решительной поддержке 120 стран мира позиции Тегерана против незаконных попыток Европы активировать механизм «снапбэк» (возврат санкций).

В ходе заседания он подчеркнул, что утверждения Израиля о «превентивном ударе» не имеют законной силы, и ответные действия Ирана являются «ярким примером законной самообороны».

Пресс-секретарь МИД указал на нарушение международного права некоторыми странами, в том числе в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН: «В течение последних двух-трех месяцев мы видели, как три европейские страны-участницы СВПД пытались восстановить отмененные резолюции Совета Безопасности против Ирана и фактически активировать механизм "снапбэк"».

Он подчеркнул незаконность этих действий, заявив: «Мы изначально говорили, что это действие европейцев является незаконным, и это не просто заявление о нашей позиции. Мы считаем, что в Совете Безопасности не было принято никакого решения по этому поводу, учитывая, что два постоянных члена Совбеза (Китай и Россия) выступили против этого решения, еще два члена заявили о своем несогласии, а два других члена Совета Безопасности воздержались при голосовании по вопросу возврата санкций».