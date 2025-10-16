  1. Home
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Йемена убит

16 октября 2025 - 21:10
News ID: 1739412
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Вечером в четверг армия Йемена (представленная хуситами) выступила с заявлением, в котором объявила о гибели и выразила соболезнования в связи со смертью начальника Генерального штаба вооруженных сил, генерал-майора Мухаммада Абдул Карима аль-Гаммари.

В важном заявлении, опубликованном несколько минут назад, армия Йемена говорится:

«Чистая душа мученика, генерал-майора Мухаммада аль-Гаммари, присоединилась к сонму великих мучеников на пути к Иерусалиму во время выполнения своего религиозного долга».

В заявлении также отмечается: «Конфликт с врагом не закончен, и сионистский враг, с помощью Всевышнего, получит свое возмездие за совершенные им преступления вплоть до освобождения Кудса (Иерусалима) и уничтожения этого режима».

Армия Йемена добавила, что высокий путь, которым следовали великие погибшие, не заканчивается смертью одного из них: «Это путь, который принимают поколения, и по которому герои следуют из поколения в поколение».

