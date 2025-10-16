Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии

«Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с великим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Также по словам главы США, российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в делах детей и обещал продолжения совместной работы по этому вопросу.

«В завершение разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников. <...> Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте — Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец конфликту между Россией и Украиной», — отметил Трамп.