Выбор народа: Марокко готово к подписанию с Россией серьезных решений

Королевство Марокко приветствует положительное влияние России на решение множества проблем. А вот к западным «рецептам» в Африке больше не хотят прислушиваться. После переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его марокканский коллега Насер Бурита стал еще больше уверен в том, что новая архитектура мира будет полезна всем.

- Уделяем сегодняшним переговорам особое внимание, - заметил Лавров в начале встречи. Происходящее сейчас на Ближнем Востоке и в северной Африке наш министр назвал неоднозначными событиями: «Урегулированию проблем в этих частях мира Россия готова содействовать».

Даже в некогда абсолютно спокойном Марокко недавно сильно заштормило. 27 сентября в королевстве начались молодежные протесты. Премьер страны Азиз Ахеннуш потребовал от митингующих опомниться: «Основанный на диалоге подход - единственный способ решить стоящие перед Марокко проблемы». И молодежь его услышала. Организаторы протестов призвали своих сторонников «проявлять дисциплину и ответственность для сохранения цивилизованного характера акций».

Для того, чтобы помочь справиться Марокко с неоднозначной ситуацией, нужна координация действий, заметил Лавров: «Уверен, что сегодня мы с пользой для дела рассмотрим многие вопросы»

Бурита в ответ подчеркнул, что готов к принятию серьезных решений: «Мы с вами общаемся уже третий раз за последние шесть недель. Это самое яркое свидетельство того, что диалог между Россией и Марокко находится на высоком уровне».

В Москву Бурита приехал в качестве сопредседателя межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На завтра запланировано ее восьмое заседание. «Повестка насыщенная. Мы ждем хороших результатов», - отметил Лавров.

. «У нас общее мнение, что потенциал практического сотрудничества далеко не исчерпан», - резюмировал Лавров. «Это выбор народа», - добавил Бурита. Россию он назвал хорошим другом и честным переговорщиком