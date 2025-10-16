Как сообщает международное информационное агентство AhlulBayt (ABNA), вице-премьер России Александр Новак объявил, что Россия и Сирия договорились в скором времени провести заседание совместного государственного комитета по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

После российско-сирийских переговоров Новак сказал: «Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание совместного межправительственного комитета по развитию торгово-экономического сотрудничества. Сирия нуждается в восстановлении своей инфраструктуры, и Россия способна оказать помощь в этом вопросе».

Он добавил: «В целом у нас есть общее понимание того, что Сирия сейчас нуждается в восстановлении. Многие инфраструктурные объекты страны, включая энергетическую, железнодорожную и транспортную инфраструктуру, разрушены. Наши компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры и восстановлении энергетического сектора, который был заложен еще во времена Советского Союза».

Нефть и восстановление — ось встречи Путина и Джулани в Москве

Сосредоточение России на нефтяном секторе Сирии Новак пояснил: «Российские компании давно работают на сирийских нефтяных месторождениях. Некоторые из этих месторождений нуждаются в разработке, некоторые остановлены, а также есть новые месторождения. Мы готовы участвовать во всех этих проектах».

Он добавил: «Наши компании заинтересованы в использовании российского оборудования на территории Сирии, и этот вопрос был подробно обсужден на встрече двух президентов».

Что касается гуманитарной помощи, вице-премьер России подчеркнул, что этот вопрос был рассмотрен в ходе переговоров. По его словам, сирийская сторона заинтересована в импорте пшеницы, продовольствия и медикаментов, и работа по этим вопросам будет начата.

Встреча лидеров России и Сирии Президент России Владимир Путин провел сегодня в среду в Кремле переговоры, длившиеся более двух с половиной часов, с Ахмадом аш-Шараа, известным как Абу Мухаммад аль-Джулани, главой Временного правительства Сирии.

На этой встрече аш-Шараа подчеркнул: «Новая Сирия находится в процессе восстановления и возобновления стратегических и политических отношений со всеми странами, особенно с Россией. Сирия уважает все предыдущие соглашения, подписанные с Россией, и стремится пересмотреть характер этих отношений».

Он добавил: «Мы уважаем все прошлые соглашения с Россией и хотим пересмотреть отношения на основе независимости, национального суверенитета, территориальной целостности и безопасности Сирии, что связано с региональной и глобальной стабильностью».

С другой стороны, Путин подчеркнул, что между Россией и Сирией на протяжении десятилетий существовали особые отношения, и эти отношения всегда формировались на основе интересов сирийского народа. Он также подчеркнул готовность Москвы проводить регулярные консультации с Дамаском через Министерство иностранных дел.