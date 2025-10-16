Помощь Германии в размере 500 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на РИА Новости, министр обороны Германии Борис Писториус сегодня в среду заявил, что его страна профинансирует закупку американского оружия для Украины на сумму 500 миллионов долларов в рамках плана НАТО по списку приоритетных потребностей для Украины.

Министр обороны Германии продолжил: «Этот пакет будет включать системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радары, высокоточные боеприпасы и ракеты».

По сообщению «Аль-Джазиры», Борис Писториус сказал: «Мы будем поддерживать украинскую армию, и Берлин будет сотрудничать с Украиной для укрепления военной промышленности. Мы планируем разместить истребители на польской военной базе в Мальборке для защиты восточного фланга НАТО».

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что при европейском финансировании закупок американского оружия Украина по-прежнему сможет достичь своих территориальных целей.