Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на РИА Новости, министр финансов США Скотт Бессент сегодня в среду в своем выступлении вновь повторил враждебную позицию правительства этой страны в отношении Пекина.

Министр финансов США заявил по этому поводу: «Вашингтон вместе со своими союзниками готовит совместный ответ на торговые ограничения Китая. Вашингтон оптимистично настроен в отношении урегулирования торговых споров с Китаем; контакты по этому вопросу ведутся на очень высоком уровне. Европейские союзники должны быть готовы ввести пошлины на китайские товары, связанные с покупкой российской нефти».

Скотт Бессент с популистским заявлением утверждал: «Соединенные Штаты не стремятся к эскалации торгового противостояния с Китаем и не намерены наносить удар по экономике Китая, а надеются, что торговое противостояние будет сдержано! Я подтверждаю, что американские пошлины влияют на Китай!»

По сообщению агентства «Аль-Джазира», этот американский чиновник заявил: «Покупка Китаем российской нефти укрепляет военную машину России на Украине. Президент Трамп по-прежнему ожидает встречи с председателем КНР в Южной Корее. Если Китай хочет быть ненадежным партнером для мира, мы должны от него отделиться».

Относительно продолжающегося закрытия правительства этой страны после 2 недель он также сказал: «Закрытие правительства может стоить экономике США до 15 миллиардов долларов в день».

Ранее правительство Китая продлило экспортные ограничения на несколько категорий оборудования и сырья, используемых в производстве редкоземельных элементов.