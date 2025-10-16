Заявление Трампа: Мы разоружим ХАМАС

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент США Дональд Трамп в нелепых заявлениях утверждал, что Иран больше не является сильным из-за действий США и Израиля.

Он сказал: «Если Иран создаст ядерное оружие, мы снова нанесем по нему удар».

Президент США добавил: «Мы не будем помогать Индии покупать нефть у России. Премьер-министр Индии заверил меня, что не будет покупать нефть у России».

Трамп, заявив, что он недоволен войной между Россией и Украиной, сказал: «Я считаю, что президент Путин стремится положить конец войне с Украиной».

Президент США сказал: «Я верю, что мы сможем положить конец войне на Украине, и Путин этого хочет».

В другой части своего выступления Трамп сказал: «ЦРУ получило разрешение на проведение операций в Венесуэле».

Президент США, утверждая, что большая часть наркотиков поступает в США из Венесуэлы, заявил: «Мы устранили возможность поступления наркотиков в Соединенные Штаты морским путем».

Трамп сказал: «В настоящее время мы ищем возможность наземных действий против наркокартелей».

Президент США далее заявил: «На Ближнем Востоке мы отпраздновали историческое соглашение, положившее конец годам страданий и конфликтов, и это было невероятно, и все страны, даже наши враждебные страны, собрались вместе и поддержали соглашение по Газе».

Он сказал, что ХАМАС ищет тела убитых израильских пленных, и некоторые из тел находятся в туннелях.

Трамп заявил: «Мы хотим, чтобы ХАМАС сдал свое оружие, и если они не сделают это сами, мы это сделаем».

Президент США сказал: «Я думаю, мы хорошо справимся с ситуацией в Газе, и я не вижу никаких перспектив для военного вмешательства США».

Трамп, заявив, что мы находимся в торговой войне с Китаем, сказал: «Мы положили конец нескольким войнам с помощью тарифов».

Президент США заявил, что ненависть Путина и Зеленского друг к другу является препятствием для прекращения войны. Президент США добавил: «Мы не можем позволить, чтобы соглашение по Газе было нарушено».