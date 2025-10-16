Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», Пит Хегсет, министр войны США, в своей речи, лишь чтобы угодить самовлюбленному президенту своей страны, заявил: «Война на Украине должна закончиться, как это сделал президент Трамп в Газе и на Ближнем Востоке (Западной Азии)».

Министр войны США продолжил, с целью получения материальных благ европейцев под предлогом отправки оружия на Украину, добавив: «Европейцы по-прежнему должны нести основную ответственность за защиту континента. Пришло время положить конец войне на Украине. Если эта война не закончится, Соединенные Штаты и их союзники готовы к сдерживанию».

Это происходит на фоне того, что Москва неоднократно подчеркивала: поставки западного оружия на Украину не изменят баланс сил на поле боя, поскольку Украина сталкивается с острой нехваткой живой силы, а также массовым дезертирством и уклонением от службы.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что при европейском финансировании закупок американского оружия Украина по-прежнему сможет достичь своих территориальных целей.

Это заявление прямо противоречит его предыдущей оценке, в которой он говорил, что у Украины «нет никаких карт», чтобы играть!