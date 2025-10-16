«Аль-Кассам»: Извлечение тел сионистских пленных требует специального оборудования

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум», бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», военное крыло движения ХАМАС, объявили, что они выполнили свои обязательства по передаче тел сионистских пленных.

Бригады «Аль-Кассам» подчеркнули, что Сопротивление выполнило то, о чем было договорено, и добавили: «Сопротивление передало всех живых сионистских пленных и тела, которыми оно располагает».

«Аль-Кассам» также заявили, что «извлечение оставшихся тел из-под завалов требует больших усилий и специального оборудования, и мы будем работать над тем, чтобы закрыть это дело».

Ранее газета «Times of Israel» со ссылкой на свои источники утверждала, что движение ХАМАС сообщило посредникам о своем решении передать тела еще четырех сионистских пленных Тель-Авиву в эту среду.

Согласно этому сообщению, с передачей тел этих сионистских пленных общее число переданных тел достигло 12.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, израильской стороне должны быть переданы тела 28 сионистских пленных. Накануне еще четыре тела были переданы Красному Кресту.

При этом поиск тел сионистских пленных под завалами спустя 2 года после войны в Газе является серьезной проблемой, и по этой причине аналитики считают, что сионистский режим использует этот предлог для ограничения ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа.