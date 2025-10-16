Стрельба по израильскому автобусу к западу от Рамаллы

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на агентство «Шахаб», СМИ сионистского режима объявили, что предварительные данные указывают на стрельбу по израильскому автобусу на улице 443 к западу от Рамаллы.

Некоторые источники сообщили о ранении 5 человек в результате этого инцидента и подчеркнули, что состояние 3 раненых тяжелое.

Телеканал 13 сионистского режима также назвал этот инцидент криминальным и заявил, что 5 человек были серьезно ранены, при этом жизнь двух из них находится под угрозой (почти нет надежды).

Согласно сообщению этого сионистского СМИ, стрельба произошла возле поселения Модиин.

Более подробная информация не поступала.