Атака израильского беспилотника на юге Ливана

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Аль-Нашра», ливанские источники заявили, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в поселке Кафра на дороге Аль-Аси.

Более подробная информация пока не поступала.

Эти атаки являются частью продолжающегося ежедневного нарушения режима прекращения огня со стороны сионистского режима.

Истребители сионистского режима в субботу рано утром, нарушив воздушное пространство Ливана и неоднократно нарушив режим прекращения огня, разбомбили выставку автомобилей и тяжелой дорожно-строительной техники, такой как бульдозеры и прочее, в поселке Мсейлех в провинции Сидон. В результате атак сионистского режима был нанесен значительный ущерб тяжелой дорожно-строительной технике, один человек погиб (шахид) и несколько получили ранения.