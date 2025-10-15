В Москве отметили 2550-летие Манифеста Кира Великого

С речью на церемонии выступил посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали. Дипломат заявил, что восточная цивилизация всегда основывалась и продолжает основываться на культуре обходительности, защите человеческого достоинства и мирном сосуществовании.

В другой части своей речи посол Ирана осудил сравнение Трампа с Киром Великим, заявив, что поддержка кровопролития в Газе несовместима со званием защитника прав человека.

«Мы были свидетелями того, как один из представителей преступного сионистского режима использовал выражение "Трамп как новый Кир Великий". Тем, кто так обращается к американскому президенту, следует напомнить: нельзя называть защитником прав человека того, кто поддерживает убийства десятков тысяч людей на крошечной территории под названием Газа», - сказал посол.

Джалали заявил о необходимости уважать как индивидуальные, так и коллективные права человека. Он подчеркнул, что эта традиция, являющаяся частью восточной культуры, находит своё воплощение в мирном сосуществовании различных религий как в Иране, так и в России.

Указав на высокий статус традиций иранской цивилизации в странах региона, дипломат подчеркнул необходимость совместными усилиями противостоять попыткам раскола.