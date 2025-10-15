В Израиле под стражей остаются 115 палестинских медработников из Газы

Ранее власти Израиля в рамках мирного плана по урегулированию конфликта в Газе согласились в обмен на возвращение 20 заложников освободить 250 палестинских заключенных, отбывавших в израильских тюрьмах пожизненные или длительные тюремные сроки, а также более 1,7 тыс. жителей анклава, которые были задержаны израильскими военными с момента начала боевых действий 7 октября 2023 года. Обмен был осуществлен в понедельник при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

В списках освобожденных, как указывают правозащитники, были 55 медицинских работников. Оставшиеся 115 врачей, медсестер и других сотрудников больниц сектора Газа, задержанных израильскими властями, продолжают находиться под стражей. В том числе в списки на освобождение со стороны Израиля не вошел директор больницы "Камаль Адван" в секторе Газа Хусам Абу Сафия, который был арестован в конце декабря 2024 года. Его задержание тогда осудили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ряд международных неправительственных организаций. В свою очередь, израильские власти заявляли о причастности директора "Камаль Адван" к террористической деятельности и его пособничестве радикальному палестинскому движению ХАМАС.