Больше половины французов выступило за проведение досрочных выборов президента

Почти 70% французов выступают за проведение досрочных выборов президента страны. Об этом 15 октября сообщил журнал Le Journal du Dimanche со ссылкой на результаты опроса социологической организацией CSA.

«68% французов выступают за проведение досрочных президентских выборов», — говорится в публикации.

По данным издания, 31% респондентов называют это «плохой идеей», а 1% воздержались от ответа.

Отмечается, что 61% граждан поддерживают отставку президента Франции Эммануэля Макрона. Больше всего за проведение досрочных выборов выступают женщины (70%), а среди мужчин этот показатель равен 65%.

Кроме того, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет в подавляющем большинстве выступают за досрочные выборы (89%), среди граждан старше 65 лет этот показатель равен 51%.

Бывший министр обороны Франции Эрве Морен 11 октября заявил, что политический кризис во Франции возможно решить, только если Макрон подаст в отставку, но не переназначением премьер-министра или роспуском правительства. По его словам, Франция на данный момент не в состоянии проводить нормальные реформы и развиваться и в целом переживает очень тяжелые времена.

До этого, 10 октября, стало известно о переизбрании премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, ушедшего в отставку по собственному желанию. Он начал свой первый срок на данной должности с наименьшим рейтингом, при этом объяснил свое решение об уходе тем, что у него отсутствовали условия для работы правительства.