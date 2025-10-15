Лавров: Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных ВСУ

Российская сторона запросила у Соединенных Штатов комментарии о передаче разведывательных данных Вооруженным силам Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения», - сообщил дипломат в интервью изданию «КоммерсантЪ».

Отмечается, что Россия обратила внимание на сообщения газеты Financial Times, согласно которой США на протяжении нескольких месяцев передавали киевскому режиму разведданные, помогающие наносить удары по объектам на территории РФ.