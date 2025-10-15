  1. Home
Лавров: Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных ВСУ

15 октября 2025 - 20:27
News ID: 1738996
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Российская сторона запросила у Соединенных Штатов комментарии о передаче разведывательных данных Вооруженным силам Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения», - сообщил дипломат в интервью изданию «КоммерсантЪ».

Отмечается, что Россия обратила внимание на сообщения газеты Financial Times, согласно которой США на протяжении нескольких месяцев передавали киевскому режиму разведданные, помогающие наносить удары по объектам на территории РФ.

