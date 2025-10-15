Китай купил у России боевые машины десанта на 580 млн долларов и напугал США

«Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на 580 миллионов долларов, при этом НОАК (Национальная освободительная армия Китая) имеет собственный качественный парк таких машин» - об этом сообщило издание Sohu.

По данным источников, закупленные БМД-4Д позволят китайской армии освоить десантирование и изучить стиль ведения боевых действий ВС РФ. Эксперты подчеркивают, что сотрудничество носит характер взаимного дополнения сильных сторон: Россия передаёт опыт в воздушной тактике и технике, а Китай использует свой промышленный потенциал для внедрения этих разработок.

Американские СМИ, включая The Washington Post, связывают закупку с возможной подготовкой к операции на Тайване, однако китайские аналитики отмечают, что высадка десанта рассматривается лишь как один из сценариев.

БМД-4 — это российская боевая гусеничная машина десанта, способная преодолевать водные преграды. Её ключевая задача — повышение мобильности, огневой мощи и защиты воздушно-десантных войск на поле боя. Машина оснащена мощным боевым комплексом «Бахча», созданным тульским КБ приборостроения, и может десантироваться с самолёта различными способами. Важной вехой стало принятие на вооружение в 2016 году модернизированной версии — БМД-4М.

