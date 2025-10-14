Иранский суд вынес приговор по делу двух граждан Франции, обвиняемых в шпионаже

Вынесен приговор суда первой инстанции по делу двух граждан Франции, обвиняемых в шпионаже, которые были задержаны 9 марта 2023 года. Решение было направлено адвокатам обвиняемых.

Согласно вынесенному приговору, оба фигуранта являются гражданами Франции и сотрудниками французской разведывательной службы.

В ходе предварительного следствия обвиняемым были предъявлены обвинения, и оба имели право на доступ к адвокату. Кроме того, помимо предыдущих контактов, обвиняемые поддерживали связь со своими семьями. Все процессуальные действия и обвинения были доведены до них в письменной форме.

Согласно обвинительному заключению, двум подсудимым инкриминируются следующие преступления:

Шпионаж в пользу французской разведывательной службы;

Сговор с целью совершения преступления против национальной безопасности;

Информационное сотрудничество с сионистским оккупационным режимом;

Пособничество в информационном сотрудничестве с оккупационным режимом Кудса (Иерусалима).