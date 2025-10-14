Востоковед предупредил о возможном возобновлении боев в Газе

«Противоречия по следующим этапам урегулирования оставляют пространство для возможной эскалации», — рассказал востоковед «Ленте.ру». Он обратил внимание, что проигнорировать заключенные договоренности о прекращении огня может как ХАМАС, так и ЦАХАЛ.

Бочаров добавил, что в противостоянии между палестинским движением и Израилем на территории сектора Газа уже были периоды, когда стороны достигали договоренностей о мире, прекращали взаимные обстрелы, но в итоге анклав продолжал жить в состоянии войны. Даже после заключения соглашений между ХАМАС и Израилем какие-либо инциденты вновь возвращали их к боевым действиям.

Востоковед уточнил, что долгосрочная проблема анклава не исключена, а значит, о полноценном мире пока говорить не стоит — в любой момент режим прекращения огня может смениться перестрелками и бомбардировками.

Ранее Иван Бочаров обратил внимание на главное несоответствие заключенного соглашения по перемирию в секторе Газа. Востоковед подчеркнул, что Израиль требует, чтобы ХАМАС не только сложил оружие, но и отказался от присутствия в секторе Газа и участия в управлении анклавом, что может вызвать протест палестинского движения.

13 октября в Египте на саммите мира президент США Дональд Трамп объявил об окончании войны в секторе Газа и старте восстановления территории. Режим прекращения огня между ЦАХАЛ и ХАМАС начал действовать с 10 октября. Мирный договор о завершении войны в Шарм-эш-Шейхе подписали США, Египет, Катар и Турция, представителей Израиля и ХАМАС на саммите в Египте не было.