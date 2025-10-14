Израиль обстрелял Газу, несмотря на прекращение огня, заявили в ХАМАС

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа и открыла огонь по местным жителям, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, заявил во вторник представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты открыли огонь по нескольким подозреваемым, которые двигались в сторону военных на севере сектора Газа.

"Сегодня утром израильская армия нанесла удары по сектору Газа, убив несколько жителей. Это считается нарушением соглашения о прекращении огня. Мы снова призываем различные стороны отслеживать действия Израиля и не позволять ему избегать своих обязательств перед посредниками по прекращению войны в Газе", - сказал он.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате израильских обстрелов один человек погиб в Хан-Юнисе на юге сектора, пятеро - на востоке города Газа.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, они были отправлены на Западный берег, в Иерусалим и за границу.