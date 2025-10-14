В США заявили, что союзники НАТО 15 октября сделают заявление по оружию для Украины

/. Союзники США по НАТО 15 октября намерены выступить с важным заявлением касательно выделения средств на покупку оружия для Украины. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Как отметил Уитэкер, Украина имеет возможность закупать вооружения у США за счет средств, предоставленных преимущественно европейскими партнерами по программе PURL, которая работает "гладко и эффективно".

"Сейчас мы ожидаем, что наши европейские союзники продолжат закупки, и завтра <...> я ожидаю крупных заявлений на этот счет", - заявил постпред США при Североатлантическом альянсе. По его мнению, это должно способствовать "созданию сценария для достижения мирной сделки".