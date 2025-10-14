МИД Венесуэлы сообщил о закрытии посольств в Австралии и Норвегии

Власти Венесуэлы приняли решение закрыть посольства, расположенные в Австралии и Норвегии. Об этом сообщили в МИД Боливарианской Республики.

"Принято решение закрыть посольства в Австралии и Норвегии", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что решение принято в целях перераспределения ресурсов министерства. В ближайшее время власти должны будут сообщить, дипмиссии в каких странах возьмут на себя обязанности по оказанию содействия соотечественникам.

Кроме того, в Каракасе сообщили об открытии новых посольств в Буркина-Фасо и Зимбабве. Отмечается, что данный шаг направлен на укрепление связей с "братскими странами и стратегическими партнерами". На базе новых дипмиссий будут продвигаться двусторонние проекты в различных областях.