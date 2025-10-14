США могут передать Украине лишь от 20 до 50 дальнобойных ракет «Томагавк», написала Financial Times . По мнению директора оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон, такое незначительное количество не окажет решающего влияния на динамику конфликта

Бывший сотрудник Пентагона, а ныне аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан высказал предположение, что на сегодня США в общей сложности могут обладать примерно 4150 ракетами «Томагавк». В бюджете на следующий год заложены средства на закупку лишь 57 новых ракет.

Военный эксперт Александр Зимовский заявил , что эти данные похожи на правду: для такого вида вооружения, как крылатые ракеты, наличие четырех тысяч единиц вполне достаточно.

- Половина находится на боевом дежурстве, в основном на флоте - на подводных лодках и эсминцах. Остальные, полагаю, размещены на складах, - говорит Зимовский, напоминая, что у киевского режима нет носителей, с которых можно запускать «Томагавки».

Вчера в США была презентована мобильная пусковая установка X-MAV для «Томагавков»: грузовик может нести пусковой контейнер с четырьмя ракетами. Это разработка компании Oshkosh Defense, которая пока что показала лишь прототип. Серийно модель не производится, заказов на нее нет, а если будет принято решение наладить выпуск X-MAV, то произойдет это не раньше 2027 года.

- Также существует наземная экспериментальная установка Typhon, которую использовали для боевого пуска только один раз на учениях в Австралии в начале этого года. А без стартовых устройств, средств наведения, навигации и прочего «Томагавк» - все равно что бревно, - заключает Зимовский.

Эксперт согласен с той оценкой, что если несколько десятков ракет все-таки будут переданы Киеву, серьезных изменений на поле боя они не принесут. К тому же киевский режим будет вынужден запустить одновременно все ракеты - использовать их по одной нет стратегического смысла.