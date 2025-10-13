Témoignages: за кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США

Борьба за влияние различных держав и экономических сил, в том числе финансовых структур США, лежит в основе нынешнего политического кризиса на Мадагаскаре. Об этом пишет газета Témoignages, издающаяся на острове Реюньон - в заморском департаменте Франции в юго-западной части Индийского океана.

Мадагаскар обладает богатыми месторождениями редкоземельных металлов. Заинтересованные в них влиятельные круги и финансовые структуры в США, поддерживающие президента Дональда Трампа, усматривают в малагасийской нестабильности возможность произвести перестановку своих агентов на Мадагаскаре в ущерб национальному суверенитету, пишет газета со ссылкой на источники.

Издание обращает внимание, что к массовым антиправительственным выступлениям, которые начались 25 сентября, быстро присоединились военные, а также некоторые видные оппозиционеры, включая бывшего президента Мадагаскара Марка Равалуманану (2002-2009). Этот политик во время своего правления запомнился близкими связями с Вашингтоном, отмечает Témoignages. Его возвращение для многих символизирует возобновление иностранного влияния, которое было отвергнуто участниками массовых волнений 2009 года, в результате чего Равалуманане пришлось уйти в отставку и к власти пришел нынешний глава государства Андри Радзуэлина.

Газета подчеркивает, что напряжение на Мадагаскаре не спадает и движение "Поколение Z", которое режиссирует протесты, по-прежнему требует отставки президента и полного пересмотра всех конституционных институтов. Представитель оппозиции Альбан Ракутуарисуа потребовал от парламента отправить в отставку президента в течение 48 часов, пригрозив, что в противном случае манифестанты "самостоятельно распустят Национальную ассамблею".