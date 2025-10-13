Лавров призвал решить вопрос создания палестинского государства

Созданию палестинского государства нет альтернативы, вопрос может быть решен только на основе взаимных компромиссов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Не думаю, что создание муниципалитетов или каких-то квазигосударственных структур [вместо палестинского государства] будет сочтено в арабском мире, да и палестинцами прежде всего, как удовлетворительный исход всей этой почти восьмидесятилетней драмы, - отметил он. - Здесь придется идти на компромиссы, нет никаких сомнений".

С точки зрения Израиля, обратил внимание глава МИД РФ, создание палестинского государства "означало бы поощрение терроризма". "Самым главным риском для региона, для безопасности Израиля в том числе и безопасности других стран региона является неурегулированность, нерешенность вопроса о выполнении решений ООН о создании палестинского государства, - констатировал он. - Именно неурегулированность вопроса о палестинском государстве является наиболее значимым фактором, подпитывающим сохранение и усиление экстремизма в арабском мире".

В этой связи министр указал на то, что уже не одно поколение палестинцев, в частности в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, вынуждено выживать "в условиях блокады, оккупации, перекрытия каналов нормального общения с внешним миром". "Как родителям воспитывать там своих детей? Могут ли эти дети вырасти в состоянии огромного счастья за ту судьбу, которую им уготовили?" - обратился он с риторическим вопросом к тем, что обрек палестинцев на вынужденные страдания.

"Корень проблемы - это все-таки отсутствие прогресса и даже более того: наличие нарастающего регресса в создании палестинского государства, - резюмировал Лавров. - Никуда не деться без создания палестинского государства. Как это сделать - это другой вопрос, но без взаимных уступок не обойтись".