Автобусы с освобожденными заключенными прибыли на палестинские территории

Отмечается, что заключенных привезли в город Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан. Телекомпания также приводит слова некоторых освобожденных, которые пожаловались на плохие условия содержания в израильской тюрьме Офер. Кроме того, они рассказали о применении психологических и физических пыток со стороны израильских надзирателей.

Один из освобожденных отметил, что многие заключенные, оставшиеся в тюрьмах, надеются на скорое освобождение.

При этом движение мобилизовало около 7 тыс. бойцов для восстановления контроля над сектором Газа

Ранее в этот день первая группа из семи освобожденных палестинским движением ХАМАС израильских заложников была передана ЦАХАЛ в секторе Газа. Отмечалось, что по возвращении в Израиль все они пройдут медицинское обследование. Позже ХАМАС освободило вторую группу заложников из 13 человек, они переданы Красному Кресту.

Позднее президент США Дональд Трамп назвал 13 октября великим днем в связи с окончанием конфликта в секторе Газа и освобождением израильских заложников движением ХАМАС. Он также подчеркнул, что война между Израилем и ХАМАС закончена. По его словам, представители палестинского движения выполнят план по разоружению.