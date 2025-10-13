Итоговое соглашение по прекращению огня в Газе подписано в Шарм-эш-Шейхе

На саммите в Шарм-эш-Шейхе представители Египта, США, Катара и Турции подписали договор по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом 13 октября сообщает агентство Reuters.

По словам американского лидера Дональда Трампа, данная сделка по Газе является «крупнейшей и самой сложной». Он также добавил, что третья мировая война на Ближнем Востоке не начнется, поскольку никто этого не хочет.

«Потребовалось 3 тыс. лет, чтобы дойти до этого момента. Можете в это поверить? И это будет крепко держаться. Это [мир] точно будет держаться», — сказал Трамп.

Заложники ХАМАС были освобождены спустя два года, палестинских заключенных тоже отпускают из тюрем

Ранее Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа и освобождении израильских заложников движением ХАМАС и назвал 13 октября великим и прекрасным днем. Он также добавил, что главная цель его внешней политики заключается в прекращении войн и он это доказал, завершив ряд международных конфликтов с момента возвращения в Белый дом.