Газете The Guardian удалось раскопать, почему британский экс-премьер Борис Джонсон столь рьяно ратовал за продолжение украинского конфликта. Как говорится, всюду деньги, господа.

Два года назад лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сделал сенсационное заявление о российско-украинских переговорах в Стамбуле сразу после начала СВО. По его словам, Киев был почти готов принять требование Москвы о будущем нейтралитете Украины. Но тут спешно приехал премьер Великобритании Борис Джонсон и убедил Зеленского воевать с Россией до упора, пообещав щедрую западную помощь.

А буквально накануне неожиданного признания Арахамии Джонсон вновь нарисовался в Киеве. Правда, уже в ранге экс-премьера - со своего поста ему пришлось уйти со скандалом. Тем не менее, Борис провел закрытую встречу с укрофюрером, опять заверив того в безусловной поддержке киевского режима на поле боя. Причем беседовал не один - в разговоре участвовал другой англичанин, значившийся в списках делегации как «советник» Джонсона. Его звали Кристофер Харборн.

The Guardian выяснила, что связывает этих двух людей. Оказалось, Харборн сделал неожиданное частное пожертвование в 1 млн фунтов ($1,33 млн) компании The Office of Boris Johnson Ltd, созданной Джонсоном после отставки. А сам Кристофер - крупнейший акционер британской оружейной корпорации QinetiQ, поставляющей для нужд ВСУ беспилотники и роботы-саперы.

Вырисовывается очевидная схема. Харборн заинтересован в продаже вооружений на Украину. А Джонсон может сподвигнуть Зеленского на размещение дополнительных заказов. Недаром же просроченный чуть ли не со слезами на глазах обращался к британцу: «Спасибо за твою энергию, друг!»

И, похоже, схема сработала. «В апреле минобороны Великобритании объявило, что QinetiQ поможет Украине производить военную экипировку», - пишет издание.

Журналисты обратились за комментарием к Борису, и, судя по его реакции, попали в точку. Разъяснений не получили, зато ругательств огребли по полной. «Ваши жалкие небылицы - результат незаконной российской хакерской атаки. Вам должно быть стыдно, - ярился «защитник демократических ценностей». - Почему бы вам просто не сменить название на «Правду»? Ваши статьи - чушь, вы работаете для Путина».