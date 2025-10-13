Трамп намерен заняться урегулированием конфликта на Украине

"Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России", — сказал он во время выступления в израильском кнессете.

На прошлой неделе Трамп заявил, что верит в достижение договоренностей между Москвой и Киевом.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле.

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.