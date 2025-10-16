Пезешкиан: Исламские страны должны идти по пути мира как единое целое

По сообщению информационного агентства Abna, Масуд Пезешкиан в среду вечером, 15 октября 2025 года (23 Mehr 1404), на заседании, ссылаясь на недавние события между Афганистаном и Пакистаном, заявил: «Недавние события между этими двумя братскими, мусульманскими и соседними странами вызвали глубокую обеспокоенность и огорчение у всех стран региона, включая Исламскую Республику Иран».

Президент подчеркнул: «Мусульманские страны, особенно народы региона, имеющие общие корни и культуру, обладают неразрывной связью веры, истории и культуры, и согласно учению Священного Корана, «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (Воистину, верующие — братья), они обязаны, подобно членам единого тела, трудиться вместе ради мира, справедливости и прогресса».

Пезешкиан, заявив, что разногласия и конфликты между исламскими странами — это не желание наших народов, а результат заговоров врагов ислама и международного сионизма, добавил: «Враги исламской уммы всегда стремились создать раскол и ослабить мусульманские страны».

Президент назвал диалог и укрепление братских уз решением для снижения напряженности между этими двумя исламскими и соседними странами и сказал: «Исламская Республика Иран, веря в коранический принцип «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» (Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь), использует все свои возможности и усилия для снижения напряженности, расширения диалога и укрепления братских уз между двумя дружественными и соседними странами».

Пезешкиан, отметив, что регион как никогда нуждается в спокойствии, интеграции и сотрудничестве, сказал: «Мы уверены, что дорогие правительства и народы Афганистана и Пакистана с проницательностью и мудростью пройдут через путь взаимопонимания и диалога и снова выберут путь дружбы, сотрудничества и взаимного доверия».