  1. Home
  2. Новости Америки

Трамп угрожает Путину!

13 октября 2025 - 13:47
News ID: 1738118
Source: ABNA
Трамп угрожает Путину!

Президент США, повторяя политику угроз в отношении России, пригрозил этой стране поставкой Украине крылатых ракет большой дальности «Томагавк».

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Телеграф», Дональд Трамп, президент США, пригрозил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что если он не начнет двигаться к прекращению войны на Украине, он предоставит Киеву ракеты «Томагавк».

Трамп сообщил журналистам, что во время серии разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на выходных обсуждал его просьбу о получении ракет «Томагавк».

Он добавил: «Послушайте, если эта война не закончится, я решил отправить им «Томагавки». «Томагавк» — это удивительное и очень агрессивное оружие. И, честно говоря, России это не нужно».

Крылатая ракета «Томагавк» имеет дальность около 2500 километров и способна поражать цели в глубине территории России, включая столицу Москву.

Трамп добавил, что США не будут продавать эти ракеты Украине напрямую, но могут предоставить их Украине через НАТО.

Он сказал: «Да, возможно, я скажу Путину, что если война не будет урегулирована, то да, мы это сделаем. А может, и нет. Хотят ли они (Россия), чтобы в их сторону летели «Томагавки»? Я так не думаю».

Трамп назвал ракету «Томагавк» «новым шагом агрессии», но сказал, что такой шаг может помочь Москве двигаться к миру. Он добавил: «Я действительно думаю, что если Путин это урегулирует, это будет потрясающе. Если нет, это будет нехорошо для него».

Your Comment

You are replying to: .
captcha