Трамп угрожает Путину!

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Телеграф», Дональд Трамп, президент США, пригрозил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что если он не начнет двигаться к прекращению войны на Украине, он предоставит Киеву ракеты «Томагавк».

Трамп сообщил журналистам, что во время серии разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на выходных обсуждал его просьбу о получении ракет «Томагавк».

Он добавил: «Послушайте, если эта война не закончится, я решил отправить им «Томагавки». «Томагавк» — это удивительное и очень агрессивное оружие. И, честно говоря, России это не нужно».

Крылатая ракета «Томагавк» имеет дальность около 2500 километров и способна поражать цели в глубине территории России, включая столицу Москву.

Трамп добавил, что США не будут продавать эти ракеты Украине напрямую, но могут предоставить их Украине через НАТО.

Он сказал: «Да, возможно, я скажу Путину, что если война не будет урегулирована, то да, мы это сделаем. А может, и нет. Хотят ли они (Россия), чтобы в их сторону летели «Томагавки»? Я так не думаю».

Трамп назвал ракету «Томагавк» «новым шагом агрессии», но сказал, что такой шаг может помочь Москве двигаться к миру. Он добавил: «Я действительно думаю, что если Путин это урегулирует, это будет потрясающе. Если нет, это будет нехорошо для него».