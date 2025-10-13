Трамп: Война в Газе окончена

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Дональд Трамп, президент США, после того как покинул Америку и прибыл в Шарм-эш-Шейх в Египте, где проходит непрямая встреча делегации сионистского режима и представителей палестинских группировок, в новом заявлении сказал: «Это будет исторический момент, и все его ждут».

Он заявил, что «война в Газе окончена, и соглашение о прекращении огня останется в силе».

Трамп добавил: «Впервые все договорились об одном слове, и это слово — мир».

Тем временем, радио Армии сионистского режима сообщило о послании Трампа к Кнессету, в котором говорилось: «Сегодня мы стоим на пороге одного из величайших дипломатических достижений в истории и не прекратим усилий, пока не достигнем полного и устойчивого мира».

Трамп в своем послании, не упомянув о том, что вмешательская политика США является причиной многих нестабильностей на Ближнем Востоке, заявил: «Вместе мы создадим будущее, полное мира и процветания, для Тель-Авива и региона».

В продолжение своих заявлений он добавил: «Вскоре будет создан Совет Мира для Газы. Было предоставлено много устных гарантий относительно соглашения, касающегося Газы».

Президент США добавил: «Возможно, освобождение пленных произойдет немного раньше запланированного срока».

В продолжение своих заявлений он сказал: «Ситуация в Газе будет развиваться хорошо».

Президент США, восхваляя роль Катара, сказал, что эта страна заслуживает похвалы за ту роль, которую она сыграла в соглашении по Газе.

Нетаньяху показал себя очень хорошо!

Трамп заявил: «У меня хорошие отношения с Нетаньяху, и он показал себя очень хорошо».

Президент США также продолжил: «Восстановление Газы должно начаться немедленно».

Повторяя свои заявления последних нескольких месяцев, которые в некотором роде направлены на разжигание «иранофобии» и создание себе имиджа успешного деятеля, он заявил: «Если бы не атака на Иран, соглашение по Газе было бы под угрозой, потому что Тегеран получил бы ядерное оружие».

Заявления Трампа сделаны на фоне того, что иранские власти в различных случаях заявляли, что Тегеран стремится к мирному использованию ядерных знаний и не намерен создавать ядерное оружие.