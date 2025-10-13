Как сообщает информационное агентство Abna, новостной сайт Middle East Eye написал в своем отчете, что Йемен, заняв твердую и мощную позицию, обусловил прекращение своих операций соблюдением (режимом) Израиля существующих соглашений.

Это британское СМИ подчеркнуло, что эта позиция является явным признаком политического и военного авторитета Саны перед лицом давления со стороны Америки и Тель-Авива.

Согласно отчету Middle East Eye, ряд военных экспертов и аналитиков подчеркнули, что йеменские силы продемонстрировали мощную и эффективную игру на поле боя за последние два года и смогли создать новый баланс сдерживания в регионе.

Этот британский сайт далее добавил, что йеменские силы в разное время проводили дальнобойные атаки против целей на оккупированных территориях, некоторые из которых привели к сбоям в воздушном секторе Израиля и проникновению в его оборонительные системы.

По данным Middle East Eye, аналитики считают, что йеменцам удалось заставить Вашингтон разорвать свои связи с израильским режимом по вопросу Йемена; шаг, который, по мнению экспертов, является важным и неоспоримым достижением для Саны.