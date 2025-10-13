Катар: Обсуждение сложных вопросов на переговорах по Газе отложено на будущее

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на «Маан», премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подчеркнул, что страны-посредники решили отложить обсуждение сложных вопросов в ходе переговоров по Газе на будущее.

Он добавил, что этот шаг был предпринят в свете неготовности заинтересованных сторон рассматривать эти вопросы в текущих условиях.

В интервью газете «New York Times» премьер-министр Катара сказал: «Попытка провести всеобъемлющие переговоры с самого начала привела бы к тому, что даже нынешний прогресс не был бы достигнут. Необходимо двигаться к рассмотрению различных вопросов шаг за шагом».

Он заявил: «Один из основных вопросов, который поднимается, — это будущее оружия ХАМАС. Следующий шаг также должен быть направлен на создание международных сил в Газе».