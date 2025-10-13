ХАМАС: Народ Палестины не успокоится, пока не будет освобожден последний его пленный

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на палестинское агентство «Шихаб», Исламское движение сопротивления ХАМАС выпустило заявление по случаю операции по обмену пленными между палестинским сопротивлением и сионистским режимом, в котором объявило, что бригады «Аль-Кассам» и сопротивление в секторе Газа освобождают 20 оккупационных пленных, находившихся в руках сопротивления. Этот шаг осуществляется в рамках реализации первого этапа «плана Трампа» по прекращению войны в секторе Газа.

В заявлении говорится, что этим шагом ХАМАС подтверждает свою приверженность своим обязательствам и важность усилий посредников для принуждения сионистского врага к выполнению своих обязательств согласно соглашению и полному выполнению всех его пунктов.

В заявлении добавляется: «Освобождение наших героических пленных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению и суровым приговорам и провел десятилетия за решеткой, является плодом героизма и стойкости нашего великого народа в секторе Газа и его сыновей в доблестном сопротивлении. Это верность сопротивления своему народу и пленным и воплощение воли к свободе, которая не сломится перед тиранией новых нацистов».

ХАМАС добавил, что Нетаньяху и сионистская армия, несмотря на два года геноцида и разрушений в Газе, не смогли освободить своих пленных силой и в конечном итоге были вынуждены подчиниться условиям сопротивления.

Согласно заявлению, сопротивление приложило все усилия для сохранения жизней пленных, несмотря на попытки преступника Нетаньяху и его террористической армии взять сионистских пленных в прицел. При этом палестинские пленные в сионистских тюрьмах подвергаются всем видам нарушений прав, включая преследования, пытки и убийства.

ХАМАС добавил, что вопрос пленных останется в числе высших национальных приоритетов нашего народа и сопротивления, и народ Палестины не успокоится, пока не будет освобожден последний пленный из тюрем нацистских сионистов и не будет устранена оккупация с его земли и святынь.