Начало второго этапа освобождения пленных; Красный Крест принял сионистских пленных

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на Reuters, Красный Крест, который несколько минут назад прибыл на место проведения второго этапа освобождения сионистских пленных в Хан-Юнисе, принимает оставшихся пленных.

Эта операция началась несколько минут назад на юге сектора Газа.

Источники в СМИ сионистского режима сообщили, что Красный Крест принял ряд этих пленных, и они находятся на пути к оккупированным территориям. Телеканал «Аль-Маядин» также сообщил со ссылкой на ивритоязычные СМИ, что Красный Крест принял 13 сионистских пленных. Таким образом, палестинские силы сопротивления передали 20 живых пленных сионистского режима.