Начало второго этапа освобождения пленных; Красный Крест принял сионистских пленных

13 октября 2025 - 13:45
Красный Крест принял еще одну группу сионистских пленных от сил ХАМАС на юге сектора Газа.

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на Reuters, Красный Крест, который несколько минут назад прибыл на место проведения второго этапа освобождения сионистских пленных в Хан-Юнисе, принимает оставшихся пленных.

Эта операция началась несколько минут назад на юге сектора Газа.

Источники в СМИ сионистского режима сообщили, что Красный Крест принял ряд этих пленных, и они находятся на пути к оккупированным территориям. Телеканал «Аль-Маядин» также сообщил со ссылкой на ивритоязычные СМИ, что Красный Крест принял 13 сионистских пленных. Таким образом, палестинские силы сопротивления передали 20 живых пленных сионистского режима.

