Политический аналитик: Обмен пленными доказал сокрушительное поражение сионистов

Как сообщает информационное агентство Abna со ссылкой на палестинское агентство «Шихаб», Ибрагим Аль-Мадхун, писатель и политический аналитик, в ответ на достижение соглашения об обмене пленными и перемирии в Газе, пишет: «Соглашение об обмене пленными, которое происходит сегодня, доказывает, что сионистские оккупанты потерпели глубокое поражение, и то, что произошло с начала операции «Потоп Аль-Аксы», нарушило все их ожидаемые уравнения».

Этот арабский аналитик, заявляя, что «сегодня — это памятный день в истории», добавляет, что сионисты в первые дни войны объявили, что не пойдут ни на какую сделку и что их пленные будут освобождены только военной силой, путем бомбардировок, убийств, разрушений и давления на народ Газы. Однако после двух лет войны и после всех совершенных ими убийств и преступлений, сегодня они вынуждены подписать сделку с ХАМАС. Потому что группы сопротивления устояли и остались непоколебимыми, и доказали, что воля палестинского народа сильнее военной машины сионистов, и пленные освобождаются только по воле и стойкости, а не путем сдачи и диктовки.