Обмен пленными в Газе: Первая группа палестинских заключенных прибыла в Газу

По сообщению информационного агентства Abna, бойцы палестинского сопротивления, после двух лет провала тяжелых военных атак сионистского режима, начали процесс освобождения сионистских пленных несколько часов назад, согласно достигнутому соглашению.

Согласно договоренности, в обмен на освобождение сионистских пленных будут также освобождены около 2000 палестинских заключенных из тюрем режима; сотни из них – это заключенные, приговоренные к пожизненному заключению или длительным срокам.

Обмен сионистскими пленными был осуществлен в два этапа; на первом этапе было освобождено 7 сионистских пленных, а на втором этапе освобождения сионистских пленных было передано еще 13 человек.

Часом ранее радио Армии сионистского режима сообщило, что Красный Крест объявил о начале процесса освобождения сионистских пленных. Также представители ХАМАС встретились с представителями Красного Креста в месте освобождения сионистских пленных.

Ранее ивритоязычные СМИ сообщали, что кабинет сионистского режима одобрил резервный список, включающий еще некоторое количество палестинских заключенных, которые будут освобождены в случае выполнения определенных поправок.

В этом списке фигурирует имя пяти палестинских заключенных из Газы, включая доктора Хусама Абу Сафия, директора больницы Камаль Адуан. Сообщается, что Абу Сафия будет освобожден, если количество освобожденных палестинских заключенных не достигнет установленной квоты.

Источник в ХАМАС в беседе с телеканалом «Палестина аль-Яум» заявил, что окончательные списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению и представленные силами сопротивления, были утверждены после сложных переговоров.