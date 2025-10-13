Аргумент Арагчи о неприсутствии в Шарм-эш-Шейхе: Мы не будем взаимодействовать с теми, кто нападает на иранский народ

Как сообщает информационное агентство «Ахль аль-Бейт» (мир ему) – Абна, министр иностранных дел Ирана объяснил отсутствие Исламской Республики Иран на саммите в Шарм-эш-Шейхе, заявив, что «мы не можем вступать во взаимодействие с теми, кто нападал на иранский народ, и кто продолжает угрожать нам и вводить против нас санкции».

Сейед Аббас Арагчи написал в понедельник, 13 октября 2025 года, в своей социальной сети X: «Иран благодарен президенту Сиси за приглашение на саммит в Шарм-эш-Шейхе. Несмотря на наше желание к дипломатическому взаимодействию, ни президент Пезешкиан, ни я не можем вступать в диалог с теми, кто нападал на иранский народ и кто продолжает угрожать нам и вводить против нас санкции».

Он добавил: «Тем не менее, Иран приветствует любую инициативу, которая положит конец израильскому геноциду в Газе и приведет к изгнанию оккупационных сил».

Арагчи подчеркнул: «Палестинцы имеют полное право на самоопределение, и все страны, как никогда ранее, обязаны поддержать их в этом законном и справедливом требовании».

Министр иностранных дел продолжил: «Иран всегда был и будет ключевой силой для мира в регионе. В отличие от геноцидного режима Израиля, Иран не стремится к бесконечным войнам, особенно за счет своих предполагаемых союзников, а ищет устойчивого мира, процветания и сотрудничества».