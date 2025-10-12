Хуситы: Прекращение атак на Израиль зависит от соблюдения Тель-Авивом соглашения по Газе

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что прекратит свои атаки на израильские цели и связанные с Израилем суда в Красном море только при условии, что израильский режим будет соблюдать соглашение о прекращении огня в Газе. В случае продолжения блокады и агрессии, атаки будут возобновлены с большей интенсивностью.

Член Политического бюро движения «Ансар Аллах» Хизам аль-Асад заявил: «Если израильский оккупационный режим будет придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе, военные операции "Ансар Аллах" будут остановлены».

Он добавил: «Мы внимательно следим за процессом выполнения соглашения, и если сионистский режим продолжит агрессию и блокаду народа Газы, наши военные операции возобновятся с большей силой и масштабом, чтобы заставить его прекратить свои преступления».

Ранее лидер движения «Ансар Аллах» Сейед Абдуль-Малик Бадруддин аль-Хуси объявлял, что движение внимательно следит за развитием событий, связанных с перемирием в Газе, и даст адекватный ответ на любое нарушение или изменение соглашения.