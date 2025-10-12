  1. Home
Иран осудил израильские атаки на Ливан

12 октября 2025 - 22:11
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи резко осудил повторяющиеся военные вторжения сионистского режима в Ливан и постоянные нарушения суверенитета и территориальной целостности этой страны, в частности, беспилотный удар в субботу по городу Мусайлих.

Представитель охарактеризовал постоянные нарушения сионистским режимом соглашения о прекращении огня и военные посягательства на территориальную целостность и суверенитет Ливана как явное нарушение Устава ООН и международного права.

Раскритиковав бездействие США и Франции в качестве гарантов перемирия, Багаи призвал международное сообщество принять решительные меры для прекращения нарушений норм права и подстрекательства к войне со стороны оккупационного режима в отношении Ливана и других стран региона.

