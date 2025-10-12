МИД Ирана: РФ передала послание от Нетаньяху о незаинтересованности в войне

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. Москва передала Тегерану послание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что еврейское государство не заинтересовано в возобновлении войны с Ираном. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между [президентом России Владимиром] Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

6 октября президент РФ и премьер Израиля провели телефонный разговор, в ходе которого уделили внимание ситуации вокруг иранской ядерной программы. 9 октября Путин на саммите Центральная Азия - Россия сообщил, что Москва получает от израильского руководства сигналы о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.