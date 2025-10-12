Освобождение заложников в Газе начнется 13 октября

Власти еврейского государства ожидают, что все 20 человек, удерживаемых ХАМАС, будут освобождены одновременно.

«Израиль сообщил семьям заложников, что, по его ожиданиям, освобождение начнется завтра с 4:00 до 6:00 утра, но время еще может измениться», — пишет газета The Times of Israel

Представители Международного комитета Красного Креста намерены уведомить Израиль за два часа до освобождения заложников. Также представитель правительства уточнил, что палестинские заключенные будут освобождены в рамках сделки по Газе только после того, как в Израиль вернутся освобождаемые заложники.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны готовы к немедленному возвращению своих удерживаемых граждан и даже получают сигналы, что они могут быть освобождены уже сегодня, в воскресенье, 12 октября. Однако источник в минобороны Израиля заявил, что начало освобождения заложников по-прежнему ожидается в понедельник.

При этом движение мобилизовало около 7 тыс. бойцов для восстановления контроля над сектором Газа

Ранее, 10 октября, телеканал Al Jazeera сообщил, что движение ХАМАС должно передать всех живых израильских заложников до утра 13 октября. Уточнялось, что Международный комитет Красного Креста будет присутствовать на процессе передачи всех заложников.