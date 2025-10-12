СМИ сообщили о тайном восстановлении ХАМАС контроля над территорией Газы

«По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times, <...> группировка боевиков быстро продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты», — говорится в публикации.

Лидеры палестинского движения установили контрольно-пропускные пункты и начали активно разыскивать тех, кого подозревают в сотрудничестве с израильской стороной

Важное значение для окончания конфликта может иметь саммит, который состоится в рамках визита Трампа в Египет

Ранее в этот же день представитель кабинета министров Израиля сообщил, что освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников начнется рано утром в понедельник, 13 октября. Представители Международного комитета Красного Креста намерены уведомить Израиль за два часа до освобождения заложников.

9 октября сообщалось, что глава палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Отмечалось, что соглашение подразумевает собой прекращение огня, вывод израильских войск из региона, а также поступление гуманитарной помощи.