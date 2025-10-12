Макрон: если Россия не захочет сесть за стол переговоров, ей придется заплатить

Россия столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров. Об этом 12 октября написал французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X (бывш. Twitter).

«Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену», — отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция и ее партнеры в настоящее время рассматривают возможность оказания дополнительной помощи Украине, чья инфраструктура сильно пострадала в результате обстрелов.

1 октября Макрон назвал отказ США отправлять войска на Украину признаком слабости. По его словам, такие действия США для Франции можно охарактеризовать как «стратегическая неоднозначность». При этом президент отметил, что государству необходимо уменьшить зависимость от США.