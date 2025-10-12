США уличили в помощи Украине с атаками по российской энергетике.

Передача данных разведки усилилась с середины лета. Газета отмечает, что это сыграло большую роль в проведении Украиной атак, которым препятствовал Белый дом при экс-президенте Джо Байдене, и является еще одним признаком того, что нынешний лидер страны Дональд Трамп усилил свою поддержку Украины.

Разведка США помогает Украине определять маршруты, высоту, время и задачи полетов, что позволяет украинским ударным беспилотникам уклоняться от российских средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщили официальные лица, знакомые с ситуацией.

Вашингтон принимал активное участие во всех этапах планирования, отметили три источника, знакомые с ходом операций. По их словам, Украина выбрала цели для дальних ударов, а США предоставили разведданные об уязвимостях этих объектов.

При этом другие участники операций заявили, что США также определили приоритетные цели для украинцев. Один из них назвал беспилотники Киева инструментом, с помощью которого Вашингтон может подорвать российскую экономику и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию.

FT напомнила, что Вашингтон давно делится разведданными с Киевом, помогая в атаках на российские военные объекты в новых регионах РФ и обеспечивая предупреждение о российских ударах ракетами и дронами. Однако прямой причастности к ударам по российской энергетике США не признавали.

Если сообщение FT достоверно, то необходимо усиливать средства ПВО, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Недооценивать это заявление никоим образом нельзя. Видимо, оно имеет под собой какую-то основу — с помощью разведданных или на тех или иных ракетных комплексах в качестве экипажа, возможно, сидят военнослужащие США», — отметил Швыткин.